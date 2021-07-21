За январь-май 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,3%, рентабельность продаж – 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 4528,2 млн рублей, в том числе просроченная – 770,5 млн рублей, или 17% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 5 264,7 млн рублей, в том числе просроченная – 727,1 млн рублей, или 13,8% от общего объема кредиторской задолженности.