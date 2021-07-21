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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2021


09:33 22.07.2021

Белорусский государственный университет подвел итоги первых дней приемной кампании в 2021 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, с промежуточными итогами и тенденциями приемной кампании нынешнего года ознакомился ректор БГУ Андрей Король.

По словам декана исторического факультета Александра Кохановского, по результатам первого дня приема документов отмечается рост в сравнении с прошлым годом качественной подготовки абитуриентов. Популярностью среди них пользуется новая междисциплинарная специальность «Регионоведение», увеличился набор на целевую подготовку историков, из девяти мест восемь уже закрыты. Также семь человек приняты без экзаменов как победители олимпиад.

В числе будущих студентов биологического факультета есть три стобалльника и также отмечаются высокие показатели сертификатов по ЦТ. В целом многие подразделения подчеркнули, что в первый день подают документы мотивированные и определившиеся с вузом и специальностью абитуриенты. На данный момент самый большой балл 398 зафиксирован у двух абитуриентов специальностей «информатика» и «международное право».

Оправдывает себя и профоринтационная работа со школьниками. Декан ФРФиКТ Сергей Малый отметил, что к ним несколько лет подряд приезжает целый «десант» ребят из одной из Гомельских школ. По такому же принципу работает и факультет географии и геоинформатики. Здесь уже принято 7 олимпиадников и идет заполнение платной формы обучения.

Относительно химического факультета его декан Дмитрий Свиридов подчеркнул, что в последнее время наблюдается востребованность химических специальностей среди абитуриентов. Итогом является качество подготовки и 42% заполненности бюджета в нынешнем году по итогу первого дня работы кампании.

Как отметили представители приемной комиссии, основной наплыв абитуриентов ожидается ближе к выходным. Об этом говорит многолетняя практика и возможность приехать в столицу выпускникам из отдаленных регионов Беларуси.

Подробная информация в разделе «Приемная кампания» на сайте «Абитуриент БГУ».
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