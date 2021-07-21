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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 7,4%
09:20 22.07.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 107,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,2% и 111% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 107,6%, потребительские товары – 100,6% и 103,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,8%, с декабрем 2020 г. – 109,8%, в том числе в растениеводстве – 97,7% и 108,5% соответственно, животноводстве – 100,3% и 110,2% соответственно.
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