С 1 декабря 2021 года в Беларуси начнет действовать новый госстандарт на игрушки. Об этом рассказала ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в машиностроении и ресурсосбережении БелГИСС Наталья Гусаковская на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

В частности, с декабря начнет действовать новая редакция ГОСТ EN 71-7-2021 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний», которая разработана БелГИСС.

«Пальчиковые краски – это краски, предназначенные для нанесения пальцами. В первую очередь они предназначены для малышей, которые не умеют держать карандаши, фломастеры или кисточки. Поэтому так важно, чтобы состав таких красок был абсолютно безопасен, и родители могли быть уверены, что даже если краска случайно попадет на кожу или даже в рот, это не принесет ребенку никакого вреда. Именно эти особенности отражены в новом стандарте, в котором оговорено, какие вещества запрещены, установлен перечень красителей, допустимых к применению в красках. Также в ингредиенты пальчиковых красок добавляют горькое вещество, чтобы малыш не употребил продукт не по назначению», – сказала специалист.

По ее словам, стандарт дополнен новыми требованиями к упаковке и маркировке. Так, для красок, поставляемых в виде порошка, должна быть нанесена предупреждающая надпись: «Внимание! Прежде чем давать ребенку, смешать с водой в соответствии с инструкциями изготовителя. Избегайте вдыхания порошка». Такие краски должны иметь инструкции, которые указывают, как их смешивать с водой, и какое правильное соотношение ингредиентов при этом необходимо соблюсти.