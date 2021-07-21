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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В БЕЛАРУСИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ГОССТАНДАРТ НА ИГРУШКИ
18:57 21.07.2021
С 1 декабря 2021 года в Беларуси начнет действовать новый госстандарт на игрушки. Об этом рассказала ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в машиностроении и ресурсосбережении БелГИСС Наталья Гусаковская на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.
В частности, с декабря начнет действовать новая редакция ГОСТ EN 71-7-2021 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний», которая разработана БелГИСС.
«Пальчиковые краски – это краски, предназначенные для нанесения пальцами. В первую очередь они предназначены для малышей, которые не умеют держать карандаши, фломастеры или кисточки. Поэтому так важно, чтобы состав таких красок был абсолютно безопасен, и родители могли быть уверены, что даже если краска случайно попадет на кожу или даже в рот, это не принесет ребенку никакого вреда. Именно эти особенности отражены в новом стандарте, в котором оговорено, какие вещества запрещены, установлен перечень красителей, допустимых к применению в красках. Также в ингредиенты пальчиковых красок добавляют горькое вещество, чтобы малыш не употребил продукт не по назначению», – сказала специалист.
По ее словам, стандарт дополнен новыми требованиями к упаковке и маркировке. Так, для красок, поставляемых в виде порошка, должна быть нанесена предупреждающая надпись: «Внимание! Прежде чем давать ребенку, смешать с водой в соответствии с инструкциями изготовителя. Избегайте вдыхания порошка». Такие краски должны иметь инструкции, которые указывают, как их смешивать с водой, и какое правильное соотношение ингредиентов при этом необходимо соблюсти.
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