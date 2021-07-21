|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОВЕЛИ 34 МОНИТОРИНГА
18:07 21.07.2021
За 6 месяцев 2021 года налоговыми инспекциями Могилевской области проведено 34 мониторинга субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, нарушения (недостатки) установлены в 32 случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно.
Так, по результатам мониторинга торгового объекта ООО «В», торгующего одеждой и обувью под маркой «дешевых товаров», было установлено нарушение порядка использования кассового оборудования, а именно: место установки кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов не соответствовало информации, содержащейся в системе контроля кассового оборудования.
Кроме того, в торговом объекте установлено наличие трех наемных работников, которые привлекались к работе в качестве продавцов без оформления трудовых отношений.
В итоге плательщику вручены (направлены) рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков), в том числе с предложением доплатить подоходный налог с физических лиц.
Информация об установленных фактах привлечения ООО «В» к осуществлению деятельности физических лиц без заключения с ними трудовых договоров направлена в органы Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
При мониторинге ЧТУП «Н», осуществляющего деятельность ресторанов, установлено повторное нарушение порядка приема средств платежа, выразившееся в неприменении кассового оборудования при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет, а также в невыдаче покупателю (потребителю) платежного документа, подтверждающего факт приобретения товаров за наличный расчет.
Это правонарушение было зафиксировано повторно. В связи с чем налоговым органом принято решение о применении в установленном законодательством порядке мер ответственности за нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров за наличный расчет по статье 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в сумме 145 рублей.
Кроме того, установлено нарушение порядка использования кассового оборудования, выразившееся в формировании кассовым оборудованием платежного документа, в котором дата и время оплаты товара (работы, услуги) указаны с отклонением от астрономического времени более чем на три минуты.
В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения мониторинга ЧТУП «Н» вручены (направлены) рекомендации об устранении выявленного нарушения (недостатка).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2021
Курсы в банках
на 21.07.2021
Конвертация в банках
на 21.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте