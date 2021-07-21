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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ПРОВЕЛИ 34 МОНИТОРИНГА


18:07 21.07.2021

За 6 месяцев 2021 года налоговыми инспекциями Могилевской области проведено 34 мониторинга субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, нарушения (недостатки) установлены в 32 случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно.

Так, по результатам мониторинга торгового объекта ООО «В», торгующего одеждой и обувью под маркой «дешевых товаров», было установлено нарушение порядка использования кассового оборудования, а именно: место установки кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов не соответствовало информации, содержащейся в системе контроля кассового оборудования.

Кроме того, в торговом объекте установлено наличие трех наемных работников, которые привлекались к работе в качестве продавцов без оформления трудовых отношений.

В итоге плательщику вручены (направлены) рекомендации об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков), в том числе с предложением доплатить подоходный налог с физических лиц.

Информация об установленных фактах привлечения ООО «В» к осуществлению деятельности физических лиц без заключения с ними трудовых договоров направлена в органы Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

При мониторинге ЧТУП «Н», осуществляющего деятельность ресторанов, установлено повторное нарушение порядка приема средств платежа, выразившееся в неприменении кассового оборудования при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет, а также в невыдаче покупателю (потребителю) платежного документа, подтверждающего факт приобретения товаров за наличный расчет.

Это правонарушение было зафиксировано повторно. В связи с чем налоговым органом принято решение о применении в установленном законодательством порядке мер ответственности за нарушение порядка приема средств платежа при реализации товаров за наличный расчет по статье 13.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в сумме 145 рублей.

Кроме того, установлено нарушение порядка использования кассового оборудования, выразившееся в формировании кассовым оборудованием платежного документа, в котором дата и время оплаты товара (работы, услуги) указаны с отклонением от астрономического времени более чем на три минуты.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения мониторинга ЧТУП «Н» вручены (направлены) рекомендации об устранении выявленного нарушения (недостатка).
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