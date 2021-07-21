Первый электробус до конца года появится в Витебске. Об этом сообщает сайт Департамента по энергоэффективности со ссылкой на заместителя начальника троллейбусного депо ОАО «Витебскоблавтотранс».

Согласно информации, на данный момент в Витебской области зарегистрировано 86 электромобилей, в том числе в Витебске - 41 машина, что в 6,8 раза больше к уровню прошлого года.

Наибольший прирост электромобилей наблюдается в крупных городах: Орша - 30, Полоцк - 8.

В районных центрах в связи с недостаточным развитием инфраструктуры зарегистрировано меньшее количество такого транспорта: Миоры - 4, Глубокое - 2, Лепель - 1.