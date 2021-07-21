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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС ДО КОНЦА ГОДА ПОЯВИТСЯ В ВИТЕБСКЕ
18:00 21.07.2021
Первый электробус до конца года появится в Витебске. Об этом сообщает сайт Департамента по энергоэффективности со ссылкой на заместителя начальника троллейбусного депо ОАО «Витебскоблавтотранс».
Согласно информации, на данный момент в Витебской области зарегистрировано 86 электромобилей, в том числе в Витебске - 41 машина, что в 6,8 раза больше к уровню прошлого года.
Наибольший прирост электромобилей наблюдается в крупных городах: Орша - 30, Полоцк - 8.
В районных центрах в связи с недостаточным развитием инфраструктуры зарегистрировано меньшее количество такого транспорта: Миоры - 4, Глубокое - 2, Лепель - 1.
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