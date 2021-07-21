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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 3,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:55 21.07.2021
В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 329,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 220,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 66,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 149,3 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 102,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 76,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 23,1% от общего ввода по области.
В первом полугодии 2021 г. введено в эксплуатацию 33 многоквартирных энергоэффективных жилых дома общей площадью 147,9 тыс. квадратных метров, что составляет 97,8% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков.
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