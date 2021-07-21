МИНСК, 21 июля /ЭКОПРЕСС/. 21 июля 2021 года состоялось онлайн-подписание соглашения о создании в «Великом камне» зоны углубленного сотрудничества и международного парка традиционной китайской медицины и здравоохранения.

Как сообщает сайт парка, в мероприятии приняло участие руководство департамента Евразии Министерства коммерции КНР, посольства КНР в Беларуси, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», администрации и компании по развитию индустриального парка, а также руководство профильных ведомств города Циндао и представители создаваемого проекта из ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», Института культуры и экономики Цзиньтай и Zhongheng Glory (Beijing) Technology Co., Ltd.

Зона сотрудничества и парк традиционной китайской медицины – это очередной шаг сотрудничества Беларуси и Китая в области здравоохранения. Так, 9 февраля 2021 года состоялось подписание соглашения о намерении сотрудничества в области развития проекта в области китайской медицины, а 18 марта этого года первый проект в области традиционной китайской медицины вступил в «Великий камень» в качестве резидента.