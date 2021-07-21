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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКТОР БГУИР: ПРОХОДНОЙ БАЛЛ НА ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 350
17:20 21.07.2021
Проходной балл на популярные специальности превышает 350. Об этом сообщил ректор БГУИР Вадим Богуш.
"В этом году мы планируем принять практически 2,9 тыс. человек. Итоговое количество будет зависеть от формирования конкурсной ситуации по платной форме обучения. Кроме того, у нас несколько увеличились цифры приема на бюджет на дневную форму получения образования", - рассказал Вадим Богуш.
Большой популярностью у абитуриентов пользуются специальности, связанные с программированием и созданием современных систем - "программное обеспечение информационных технологий", "экономика электронного бизнеса", "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)".
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