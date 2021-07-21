ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕКТОР БГУИР: ПРОХОДНОЙ БАЛЛ НА ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 350


17:20 21.07.2021

Проходной балл на популярные специальности превышает 350. Об этом сообщил ректор БГУИР Вадим Богуш.

"В этом году мы планируем принять практически 2,9 тыс. человек. Итоговое количество будет зависеть от формирования конкурсной ситуации по платной форме обучения. Кроме того, у нас несколько увеличились цифры приема на бюджет на дневную форму получения образования", - рассказал Вадим Богуш.

Большой популярностью у абитуриентов пользуются специальности, связанные с программированием и созданием современных систем - "программное обеспечение информационных технологий", "экономика электронного бизнеса", "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2021
валюта курс
EUR 2.9873
USD 2.5348
RUB 3.4034
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9794 -0.0079
USD 2.5327 -0.0021
RUB 3.4011 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9810 2.9840
USD 2.5280 2.5330
RUB 3.3840 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 87.5000 87.9000
USD/RUB 74.3000 74.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте