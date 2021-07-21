Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2021 года выросло до 435,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 436 тыс. 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 430 тыс. 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1030 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 975 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 559 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 134 тыс. 095 тестов.

Более 1,28 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 807 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.