|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО 975 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ
16:47 21.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 июля 2021 года выросло до 435,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 436 тыс. 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 430 тыс. 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1030 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 975 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 559 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 134 тыс. 095 тестов.
Более 1,28 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 807 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2021
Курсы в банках
на 21.07.2021
Конвертация в банках
на 21.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте