ЭКОНОМИКА РБ

В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 13,2 МЛН РУБЛЕЙ

16:33 21.07.2021 В январе-июне 2021 года по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями МНС Витебской области, плательщикам направлено 1618 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 13,2 млн рублей. Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 18,5 млн рублей.