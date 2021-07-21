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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 13,2 МЛН РУБЛЕЙ
16:33 21.07.2021
В январе-июне 2021 года по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями МНС Витебской области, плательщикам направлено 1618 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма доплаты налога в бюджет составила 13,2 млн рублей.
Кроме того, уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 18,5 млн рублей.
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