ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

15:55 21.07.2021 21 июля 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Китайско-Белорусская Евразийская Инновационная Академия морской технологии» (КНР). Как сообщает сайт парка, компания будет проводить научные исследования в области сложных систем и развития искусственного интеллекта, разработку беспилотной автономной технологии управления. В ходе реализации проекта планируется сотрудничество с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси и Белорусским государственным университетом.