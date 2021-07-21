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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
15:55 21.07.2021
21 июля 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Китайско-Белорусская Евразийская Инновационная Академия морской технологии» (КНР).
Как сообщает сайт парка, компания будет проводить научные исследования в области сложных систем и развития искусственного интеллекта, разработку беспилотной автономной технологии управления.
В ходе реализации проекта планируется сотрудничество с Объединенным институтом проблем информатики Национальной академии наук Беларуси и Белорусским государственным университетом.
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