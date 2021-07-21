В I полугодии 2021 г. в Беларуси запрещена реализация свыше 73 тонн пищевой продукции, порядка 16 582 единиц непродовольственных товаров. Об этом сообщила заведующий отделом гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

Она отметила, что основными нарушениями являются реализация товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение условий хранений пищевой продукции, использование сырья без маркировки, реализация продукции без документов, подтверждающих безопасность и качество продукции.

В итоге за январь-июнь текущего года выдано 11 208 предписаний по устранению нарушений, а также применены меры административного воздействия.

По словам начальника сектора научно-исследовательских работ, стандартизации и подтверждения соответствия концерна «Белгоспищепром» Инессы Дембицкой, для того, чтобы сделать свою продукцию качественной и конкурентоспособной, организации концерна постоянно сравнивают ее с импортной, которая присутствует на рынке. Проводимые исследования показывают, что не вся эта продукция является той, на которую следует ориентироваться: выявляются факты низкого качества.

«За первое полугодие 2021 г. нами было проведено порядка 120 исследований, и в 27 случаях выявлены несоответствия. Из них более 80% – это несоответствия по маркировке, а также по показателям безопасности, физико-химическим показателям, указанным в маркировке, идентификационным характеристикам, – пояснила специалист. – Результаты проводимых исследований передаем в Госстандарт, и данная информация является основанием для проведения надзорных мероприятий и принятия соответствующих мер по их результатам».