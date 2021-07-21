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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПОДРОС НА 0,4%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 9,3%
14:50 21.07.2021
В Брестской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 года составил 3381,3 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 3042,1 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 2637,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-июня 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 144,3 млн рублей, или 120,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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