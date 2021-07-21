В Брестской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 года составил 3381,3 млн рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 3042,1 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 2637,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-июня 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 144,3 млн рублей, или 120,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.