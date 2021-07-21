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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ ПРИОСТАНОВИЛ С 26 ИЮЛЯ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ МЦ «НОРДИН» НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ


14:28 21.07.2021

Комиссия Минздрава выявила недостатки в оказании медицинской помощи в МЦ «Нордин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в Минздрав обратилась пациентка по вопросу некачественно оказанной ей медицинской помощи (оперативное вмешательство) в МЦ «Нордин». В ходе служебного расследования выяснилось, что ранее пациентка уже обращалась в этот медцентр с жалобами на осложнения, возникшие в результате оперативного вмешательства. К сожалению, представители медицинского центра халатно отнеслись к жалобе, не дали разъяснения пациентке по волнующим ее вопросам и не в должной мере организовали оказание ей медицинской помощи по устранению возникших последствий после проведенной операции.

По данному факту проведен лечебно-контрольный совет Минздрава. В соответствии с решением ЛКС, качество оказанной пациентке медицинской помощи в МЦ «Нордин» признано недостаточным.

За допущенные и установленные факты нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи пациентке, коллегия Минздрава приостановила с 26 июля (сроком на две недели) действие лицензии центра на некоторые виды работ и услуг. Речь идет о том, что специалисты центра сейчас не имеют права оказывать медицинские услуги по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике и в части осуществления всех оперативных вмешательств (в том числе с анестезиологическим обеспечением).

Вопрос о возможности дальнейшего возобновления работ и услуг по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике и в части осуществления всех оперативных вмешательств (в том числе с анестезиологическим обеспечением), будет рассмотрен на очередном ЛКС Минздрава после проведения проверки устранения выявленных нарушений.
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