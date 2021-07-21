Более 140 представителей вузовской и академической науки, органов государственного управления и организаций участвуют в республиканском семинаре по вопросам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, основная цель семинара – повышение эффективности взаимодействия органов государственного управления, научных организаций, учреждений образования, субъектов инновационной инфраструктуры, предприятий реального сектора экономики и бизнеса.

В рамках мероприятия планируется обсудить правовые аспекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных с использованием государственных средств, а также бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности и другие вопросы.

Республиканский семинар проходит на базе научно-технологического парка БНТУ «Политехник». Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»).