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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 140 ЧЕЛОВЕК УЧАСТВУЮТ В СЕМИНАРЕ ПО ВОПРОСАМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13:59 21.07.2021
Более 140 представителей вузовской и академической науки, органов государственного управления и организаций участвуют в республиканском семинаре по вопросам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, основная цель семинара – повышение эффективности взаимодействия органов государственного управления, научных организаций, учреждений образования, субъектов инновационной инфраструктуры, предприятий реального сектора экономики и бизнеса.
В рамках мероприятия планируется обсудить правовые аспекты коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных с использованием государственных средств, а также бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности и другие вопросы.
Республиканский семинар проходит на базе научно-технологического парка БНТУ «Политехник». Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»).
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