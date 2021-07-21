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ЭКОНОМИКА РБ
БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ НА РЯД ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОПЕРАТОРАМИ КРИПТОПЛАТФОРМ
13:38 21.07.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» отменяет плату на ряд операций при взаимодействии с операторами криптоплатформ для владельцев пакетов услуг линейки "ВСЕ".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 29 июля 2021 года в Банке БелВЭБ для физических лиц, подключивших пакет услуг «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму», без оплаты осуществляются следующие операции:
зачисление на текущий (расчетный) банковский счет физического лица денежных средств, перечисленных с текущих (расчетных) банковских счетов операторов криптоплатформ, открытых в банке, за исключением ООО «ДФС»;
банковский перевод (в том числе банковский перевод «Свободный платеж») физического лица на текущие (расчетные) банковские счета операторов криптоплатформ, открытые в банке, за исключением ООО «ДФС».
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