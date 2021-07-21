ОАО «Банк БелВЭБ» отменяет плату на ряд операций при взаимодействии с операторами криптоплатформ для владельцев пакетов услуг линейки "ВСЕ".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 29 июля 2021 года в Банке БелВЭБ для физических лиц, подключивших пакет услуг «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму», без оплаты осуществляются следующие операции:

зачисление на текущий (расчетный) банковский счет физического лица денежных средств, перечисленных с текущих (расчетных) банковских счетов операторов криптоплатформ, открытых в банке, за исключением ООО «ДФС»;

банковский перевод (в том числе банковский перевод «Свободный платеж») физического лица на текущие (расчетные) банковские счета операторов криптоплатформ, открытые в банке, за исключением ООО «ДФС».