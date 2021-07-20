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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 0,3%
12:45 21.07.2021
В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 10,5 млн тонн грузов, или 99,7% к январю-июню 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 860,5 млн тонно-километров, или 108,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 76,1 млн человек, или 92,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 477,5 млн пассажиро-километров, или 91,8% к январю-июню 2020 г.
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