В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 10,5 млн тонн грузов, или 99,7% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 860,5 млн тонно-километров, или 108,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 76,1 млн человек, или 92,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 477,5 млн пассажиро-километров, или 91,8% к январю-июню 2020 г.