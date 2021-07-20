Со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается налог на добавленную стоимость (НДС), на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», это связано с тем, что с 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском Союзе (ЕС), применимого к электронной коммерции.

При пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, по своему характеру или количеству не отражают каких-либо коммерческих интересов и стоимость вложений, которых не превышает 45 евро, НДС не взимается. Однако, если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро будут начисляться таможенные платежи.

В РУП «Белпочта» обращают внимание, что с целью сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.

Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно.

В настоящее время РУП «Белпочта» осуществляет доработку программного обеспечения и интернет-портала для организации возможности при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.