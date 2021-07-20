В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 7910,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 85%, в обрабатывающей промышленности – 114,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,5% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,7%.