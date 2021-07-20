ОАО «Гомсельмаш» представило технику на казахстанском Дне поля Jana Dala/Green Day-2021, который прошел 14-16 июля 2021 года на полях ТОО «Енбек» в Аккольском районе Акмолинской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на Дне поля демонстрировались зерноуборочные комбайны ESSIL 740 и ESSIL 760, которые пользуются популярностью в регионе.

Стенд сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш» совместно с АО «Агромашхолдинг» в очередной раз получил высокую оценку от руководителей сельскохозяйственных предприятий, эксплуатирующих ее уже не первый год.

В мероприятии приняли участие более 150 компаний из разных регионов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На выставке было представлено более 500 единиц различной сельхозтехники.