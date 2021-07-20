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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПИЛОТНИК С СИГАРЕТАМИ ПЕРЕХВАЧЕН БРЕСТСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ
10:41 21.07.2021
Беспилотник с сигаретами перехвачен брестскими пограничниками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, инцидент произошел утром 20 июля в километре от белорусско-польской границы – в Брестском районе неподалеку от деревни Чижевичи.
Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу сигареты с помощью самодельного винтокрылого аппарата, однако пограничный наряд благодаря радиоэлектронному ружью «Гроза-Р2» помешал это сделать.
С начала года это уже четвертый случай на участке Брестской пограничной группы. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Личности правонарушителей устанавливаются, им грозит штраф до 20 базовых величин.
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