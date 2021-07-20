Беспилотник с сигаретами перехвачен брестскими пограничниками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, инцидент произошел утром 20 июля в километре от белорусско-польской границы – в Брестском районе неподалеку от деревни Чижевичи.

Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу сигареты с помощью самодельного винтокрылого аппарата, однако пограничный наряд благодаря радиоэлектронному ружью «Гроза-Р2» помешал это сделать.

С начала года это уже четвертый случай на участке Брестской пограничной группы. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Личности правонарушителей устанавливаются, им грозит штраф до 20 базовых величин.