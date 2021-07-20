ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 4,1%

10:20 21.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июнь 2021 г. в текущих ценах составил 8027,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 4,1% больше к уровню января-июня 2020 г.