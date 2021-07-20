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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ СЛОЙ «ИНТЕРАКТИВНЫЕ 5D-ПАСПОРТА» ДОБАВЛЕН НА ПУБЛИЧНУЮ КАДАСТРОВУЮ КАРТУ БЕЛАРУСИ


09:35 21.07.2021

Национальное кадастровое агентство совместно с Минским областным агентством по государственной регистрации и земельному кадастру разработали новый пространственный слой публичной кадастровой карты – «Интерактивные 5D-паспорта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, он содержит информацию об объектах недвижимости, на которые составлены 5D-паспорта.

Интерактивный 5D-паспорт подразумевает под собой создание пространственной модели здания с реальными габаритами, благодаря которой потенциальный покупатель буквально совершает тур с трехмерным погружением. В основе создания паспорта также применяется технология блокчейн, которая позволяет использовать распределенную базу данных, содержащую информацию обо всех проведенных операциях между участниками сети за все время существования жизненного цикла объекта недвижимости.

Интерактивный 5D-паспорт дает возможность с высокой долей точности оценить внешний и внутренний вид объекта, избежать ошибок, например, при реализации ввода объекта в эксплуатацию, проекта реконструкции и даже сноса объекта, составлении точных расходных смет и планов, оценке затраченных материалов, расстановке технологического оборудования. Также он позволяет контролировать выполнение строительства, т.е. осуществлять аудит строительства, на каждом этапе.

Чтобы узнать информацию об объекте, на который составлен интерактивный 5D-паспорт, нужно перейти на сайт публичной кадастровой карты, подключить соответствующий слой и, приблизив интересующий объект, совершить клик по нему.
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