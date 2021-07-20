ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКОМ МЕТРО НА СТАНЦИИ «ФРУНЗЕНСКАЯ» С 21 ИЮЛЯ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ ВЫХОДА

09:13 21.07.2021 В связи с проведением ремонтных работ с 21 июля будет полностью закрыт выход № 3-2 станции метро «Фрунзенская». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, продлится он по 14 августа 2021 года. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.