В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 4,4 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 539,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 199,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 37% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 123,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 74 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 346 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 64,2% от общего ввода по области.