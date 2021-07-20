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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА I ПОЛУГОДИЕ ГОССТАНДАРТ ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ И ОБРАЩЕНИЕ НА РЫНКЕ БЕЛАРУСИ ОКОЛО 900 НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ


18:09 20.07.2021

За I полугодие 2021 года Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке Беларуси около 900 наименований опасной продукции. Об этом 20 июля сообщил заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак на пресс-конференции по вопросам защиты потребительского рынка от не соответствующей обязательным требованиям продукции.

«За первое полугодие 2021 г. проведено 5259 контрольно-надзорных мероприятий (из них 689 проверок) по соблюдению требований технических регламентов, технических нормативных правовых актов и обязательного подтверждения соответствия. Количество таких мероприятий увеличилось примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Александр Бурак.

По их результатам был запрещен ввоз и обращение на рынке республики почти 900 наименований опасной продукции. В их числе – кондитерские изделия, мясные, овощные и рыбные консервы, светильники, лампы, прожекторы, зарядные устройства, издания для детей, детская одежда и обувь, женская и мужская одежда, игрушки и др. Что касается соотношения основных видов продукции, запрещенных к ввозу и обращению, то 33% из них заняла пищевая продукция, 31% – электротехника, 16% – товары для детей, 7% – товары легкой промышленности, 6% – средства индивидуальной защиты, 5% – игрушки и 2% пришлось на другие виды товаров.

Кроме того, добавил Александр Бурак, прекращено действие на территории нашей страны около 600 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Все отмененные документы сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию. Кроме того, выдано 4273 предписания (рекомендации) об устранении нарушений. Была приостановлена работа 212 торговых объектов, из них 8 интернет-магазинов. К слову, меры предупредительно-профилактической направленности по таким объектам не дали положительного эффекта, выявленные нарушения по наличию запрещенной продукции, не соответствующей обязательным требованиям продукции, а также отсутствию документов об оценке соответствия не были устранены.

«Следует отметить и особенности 2021 года. Вирус-пандемия перевернули предпочтения потребителей. Определяющей тенденцией стал возросший рост удаленных продаж. Вследствие этого надзорные органы Госстандарта продолжили осуществление контрольно-надзорных мероприятий в отношении интернет-магазинов. Так, за I полугодие областными инспекциями комитета было проведено 853 мониторинга интернет-магазинов. По их результатам выдано 763 предписания по устранению выявленных нарушений, приостановлена работа 10 интернет-сайтов», – рассказал заместитель председателя.

Александр Бурак обратил внимание, что наиболее рискованным для приобретения не соответствующего требованиям товара является такой сегмент торговли, как рынки, ярмарки, стихийные точки и т. д.

«Иногда именно сюда перетекает выявленная небезопасная продукция, и мы с этим тоже активно боремся. Нарушения, которые выявляются в этом сегменте, практически не встречаются в организациях крупных ретейлов, магазинах, торговых центрах. Поэтому, выбирая товар в точках нестационарной торговли, следует помнить о повышенных рисках приобретения несоответствующей продукции», – подчеркнул он.
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