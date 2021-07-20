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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ: В ХОДЕ ПЕРВОГО ЭТАПА ЦТ В БЕЛАРУСИ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ БЫЛИ УДАЛЕНЫ 11 АБИТУРИЕНТОВ
17:57 20.07.2021
Во время первого этапа вступительной кампании – централизованного тестирования – за различные нарушения (наличие и использования мобильного телефона, шпаргалок и др.) были удалены 11 абитуриентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, такой факт случился 18 июля при тестировании в резервный день в Витебской области: во время испытания у абитуриента оказался с собой мобильный телефон, за что он был удален из аудитории.
С 20 июля 2021 года в Беларуси начинается второй этап вступительной кампании – прием документов в высшие и средние учебные заведения. Также с 27 июля по 4 августа 2021 года в ряде вузов (и с 4 по 8 августа – сузов) пройдут вступительные испытания.
Как и в ходе проведения централизованного тестирования, абитуриентам в ходе вступительных испытаний запрещается: проносить и (или) использовать в аудитории мобильные телефоны и другие средства приема, хранения и передачи информации; разговаривать, пересаживаться без разрешения экзаменаторов, обмениваться экзаменационными билетами, бланками устного ответа и рабочими записями.
В случае нарушения этих требований ответ абитуриента либо письменная экзаменационная работа не оценивается, и абитуриент к следующему вступительному испытанию не допускается.
Комитет госконтроля обращает внимание абитуриентов и их родителей, что по спорным и проблемным вопросам вступительной кампании они могут обратиться по телефонам «горячих линий», которые действуют в Комитете госконтроля и областных комитетах госконтроля.
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