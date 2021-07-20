Национальный центр интеллектуальной собственности и Брестский государственный технический университет подписали сегодня соглашение о создании на базе БрГТУ Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, проект по созданию и развитию сети ЦПТИ в Беларуси выполняется совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. В настоящее время в республике функционирует тринадцать центров: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке и ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, Полоцком государственном университете, в индустриальном парке «Великий камень» и НЦИС.

Центры поддержки технологий и инноваций играют большую роль в раскрытии инновационного потенциала каждого региона и страны в целом. «Это ценнейший ресурс для физических и юридических лиц, который позволяет эффективно использовать собственные результаты интеллектуальной деятельности. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы как можно больше организаций и учреждений по всей стране вовлекалось в эту систему», - сообщил Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. По его словам, только в течение 2020 года в ЦПТИ Национального центра интеллектуальной собственности было проведено более 4 500 консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. Эта цифра свидетельствует о высоком интересе общества к рассматриваемым вопросам, а также демонстрирует результативность проводимой работы по популяризации знаний об интеллектуальной собственности.

Сегодня в Бресте проходит семинар по развитию Центров поддержки технологий и инноваций и актуальным вопросам охраны и управления правами на объекты интеллектуальной собственности. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям арусь, Брестский областной исполнительный комитет, Национальный центр интеллектуальной собственности, Брестский государственный технический университет.