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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУТБ И КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПРИ ЭКСПОРТЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ


17:08 20.07.2021

Порядок взаимодействия Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и концерна «Белнефтехим» при организации и проведении биржевых торгов нефтепродуктами, продуктами химии и нефтехимии на экспорт утвержден решением координационного совета по биржевой торговле, заседание которого состоялось 19 июля 2021 г. под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники заседания также обсудили ход подготовки к проведению первых экспортных торгов нефтепродуктами на биржевой площадке, включая планы по диверсификации рынков сбыта.

«Одной из приоритетных задач в рамках подготовки к переводу экспортных продаж нефтепродуктов на биржевую площадку является расширение круга потенциальных покупателей. И следует отметить, что эта задача успешно выполняется. В настоящее время на бирже уже аккредитованы около 100 компаний из 20 стран. При этом мы видим значительный интерес к белорусской продукции химии и нефтехимии со стороны резидентов Азербайджана, Турции, Китая, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов. Все это перспективные рынки сбыта с высоким уровнем платежеспособного спроса. Поэтому вместе с новой программной платформой отечественные экспортеры получат новые возможности по диверсификации продаж. Как я уже не раз говорил, биржа – это не просто торговая площадка, а эффективный инструмент маркетинга», – подчеркнул председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, выступая перед членами координационного совета.

В мероприятии приняли участие руководство министерств лесного хозяйства, сельского хозяйства и продовольствия, экономики, финансов, Управления делами президента, концернов «Белнефтехим» и «Беллесбумпром».
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