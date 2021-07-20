В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 7,6 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 440,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 81,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 18,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 72,6 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 73,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.