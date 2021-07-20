Авиакомпания «Белавиа» 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск-Кутаиси-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, Кутаиси станет третьим грузинским городом в карте полетов Белавиа. Рейсы будут выполняться по 3 и 7 дням с вылетом из Минска в 09:35 и прибытием в Международный аэропорт Кутаиси в 13:35. Обратные рейсы в Национальный аэропорт Минск планируется осуществлять в 14:25 с прилетом в столицу Беларуси в 16:30. Время для всех аэропортов указано местное.

Минимальная стоимость билетов по тарифу LIGHT составит 85 евро в одну сторону. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в 169 евро.

В Кутаиси пассажиры будут путешествовать на воздушном судне Embraer 175, рассчитанном на перевозку 76 пассажиров: 12 мест в бизнес-классе и 64 места в эконом-классе, при наличии спроса на линии будут использоваться более вместительные самолеты. Время в пути составляет около 3 часов.

Кутаиси – один из самых древних городов Грузии, расположенный на берегах реки Риони. Удачное географическое положение города позволяет путешественникам комфортно и быстро добраться из Кутаиси как до побережья Черного моря и популярного курорта Поти, так и до известных горнолыжных и лечебных курортов Грузии, в том числе загадочной высокогорной Сванетии. Международный аэропорт Кутаиси расположен в 20 километрах от города, дорога в аэропорт занимает менее часа.