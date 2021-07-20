Очередную попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза товара по заниженной в несколько раз стоимости пресекли оперативники Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в рамках проверочных мероприятий по определению реальной стоимости следовавшего из Литвы моторного синтетического масла, установлено, что заявленная перевозчиком в сопроводительных документах сумма занижена почти в три раза. Фактическая стоимость более чем двух тонн перемещаемых немецких масел составила более 40 тыс. евро.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.