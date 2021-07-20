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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ БОЛЕЕ 2-Х ТОНН МОТОРНЫХ МАСЕЛ
16:19 20.07.2021
Очередную попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза товара по заниженной в несколько раз стоимости пресекли оперативники Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Котловка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в рамках проверочных мероприятий по определению реальной стоимости следовавшего из Литвы моторного синтетического масла, установлено, что заявленная перевозчиком в сопроводительных документах сумма занижена почти в три раза. Фактическая стоимость более чем двух тонн перемещаемых немецких масел составила более 40 тыс. евро.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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