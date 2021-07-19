Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 июля 2021 года выросло до 435,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 435 тыс. 620 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 429 тыс. 257 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 575 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 600 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 385 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 114 тыс. 536 тестов.

Более 1,24 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 768,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.