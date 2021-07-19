Внешнеэкономическая деятельность сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе с участием Лукашенко.

"Сегодня внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность - это не просто экспорт, это постоянная борьба за интересы своей страны, отвоевывание и удержание рынков, противодействие мерам экономического давления", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Глава правительства отметил, что, как показывает практика, любой кризис несет в себе позитивный потенциал: он обнажает проблемы, позволяет за счет высокой динамики процессов быстро определять наиболее узкие места, требующие концентрации усилий, выступает катализатором поиска жизнеспособных и нестандартных решений.

Премьер-министр обратил внимание, что в сложных условиях пандемии, попыток дестабилизации обстановки в стране и развязанной экономической войны против Беларуси стране удалось добиться позитивных результатов. Так, обеспечена сбалансированность внешней торговли, положительное сальдо по итогам 2020 года составило $1,9 млрд. Это рекордный показатель для Беларуси за все годы независимости.

Вместе с тем Роман Головченко заметил, что в предыдущей пятилетке не были выполнены важнейшие прогнозные задания: по росту экспорта товаров и услуг, по доле услуг в общем объеме экспорта и по соотношению экспорта и объемов промышленного производства. По его мнению, не до конца используется потенциал рынков стран Азии, Африки и Латинской Америки.

За первые пять месяцев 2021 года белорусский экспорт вырос более чем на треть. Положительное сальдо внешней торговли составило $1,25 млрд - это еще один рекорд.

"Здесь сыграл свою роль как ряд принятых правительством мер, так и проявившийся отложенный спрос на товары и услуги после ковидного года. И если не прилагать максимум усилий, то быстро вернемся к картине вялого роста, а в условиях санкций - возможно, и отрицательного", - подчеркнул Головченко.