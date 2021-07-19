Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе проведения анализа товарного рынка и контроля за соблюдением законодательства о ценообразовании при реализации социально значимых товаров у одной из крупных птицефабрик выявило отсутствие экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен на мясо птицы и полуфабрикаты из него.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с мая 2020 г. этим субъектом хозяйствования не составлялись плановые калькуляции (с расшифровкой статей затрат) отпускных цен.

За нарушение порядка ценообразования экономический суд Минской области вынес постановления о привлечении к административной ответственности в отношении должностного лица в виде штрафа в размере 25 базовых величин (725 рублей) и юридического лица - в виде штрафа в размере 2% стоимости реализованных товаров, что составляет 1 058 595 рублей 16 копеек.

Постановление суда не вступило в законную силу.