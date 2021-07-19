22 июля 2021 г. при содействии Министерства связи и информатизации в рамках международного праздника «Вишневый фестиваль», который пройдет 22-24 июля 2021 г. в Глубоком Витебской области, состоится офлайн-тренинг «Умные города Беларуси – пути к развитию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, основная цель тренинга заключается в популяризации концепции «умный город» и обсуждении актуальных вопросов ее внедрения и функционирования с широким кругом заинтересованных.

Напомним, что в соответствии с Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы в стране реализуется комплексный проект «Умные города Беларуси».

В мероприятии планируется участие представителей Министерства связи и информатизации, ведущих организаций системы Минсвязи, а также районных исполнительных комитетов десяти административно-территориальных единиц республики.