Медицинские университеты в нынешнем году планируют зачислить почти 3 тыс. человек (2940).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в БГМУ на бюджет планируется набрать 660 человек, на платное – 310. Из всего бюджетного набора – 295 студентов придут учиться по целевым направлениям.

ВГМУ примет на обучение 435 студентов за счет средств республиканского бюджета, 290 на платное обучение. Целевой прием составит 210 человек.

В ГрГМУ на бюджет планируется принять 445 студентов, на платное – 260. Целевики составят 222 человека.

ГомГМУ на бюджет планирует набрать 360 студентов. Прием на платной основе составит 180 человек. Целевой прием – 175 абитуриентов.

В нынешнем году Витебский медицинский университет возобновляет набор на педиатрический факультет, а Гомельский медицинский открыл набор на специальность медико-профилактическое дело.

Как уже сообщалось, с 20 июля абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную формы обучения.

Прием документов на бюджет будет осуществляться по 26 июля, на платную форму – по 9 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения – 11 августа.