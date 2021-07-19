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ЭКОНОМИКА РБ
МЕДУНИВЕРСИТЕТЫ БЕЛАРУСИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ЗАЧИСЛИТЬ ПОЧТИ 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
14:06 20.07.2021
Медицинские университеты в нынешнем году планируют зачислить почти 3 тыс. человек (2940).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в БГМУ на бюджет планируется набрать 660 человек, на платное – 310. Из всего бюджетного набора – 295 студентов придут учиться по целевым направлениям.
ВГМУ примет на обучение 435 студентов за счет средств республиканского бюджета, 290 на платное обучение. Целевой прием составит 210 человек.
В ГрГМУ на бюджет планируется принять 445 студентов, на платное – 260. Целевики составят 222 человека.
ГомГМУ на бюджет планирует набрать 360 студентов. Прием на платной основе составит 180 человек. Целевой прием – 175 абитуриентов.
В нынешнем году Витебский медицинский университет возобновляет набор на педиатрический факультет, а Гомельский медицинский открыл набор на специальность медико-профилактическое дело.
Как уже сообщалось, с 20 июля абитуриенты могут подавать документы в учреждения высшего образования на бюджетную и платную формы обучения.
Прием документов на бюджет будет осуществляться по 26 июля, на платную форму – по 9 августа. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, на платную форму обучения – 11 августа.
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