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ЭКОНОМИКА РБ


У НЕКОТОРЫХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКУПКОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ЕВРОПЕ


13:42 20.07.2021

У некоторых белорусских предприятий из-за санкций возникли проблемы с закупкой комплектующих в Европе. Это констатировал сегодня Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе.

Он обратил внимание, что если бы в стране активнее занимались импортозамещением, то подобных проблем можно было избежать. В пример он привел Минский автомобильный завод, который совместно с китайскими партнерами организовал в индустриальном парке "Великий камень" производство двигателей.

"Просто шевелиться нужно", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5% ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, - выстоять и победить", - заявил он.

"В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов", - заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси достаточно юристов-международников, а предприятия вместе с посольствами должны "сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений".
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