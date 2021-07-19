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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ ПОДРОСЛИ


13:33 20.07.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 12 по 19 июля 2021 года, вырос на 0,3% и составил 1238 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за то же время выросла на 0,6% и на данный момент равна 1306 $/м2.

Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 68 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния первичного рынка составила $1328, что только на 0,1% выше, чем неделю назад.

Цены на вторичное жилье в белорусской столице впервые за июль показали положительную динамику.

Количество выставленных на продажу объектов, напротив, за неделю снизилось на 3%. Существеннее всего сократилось предложение «однушек» и «двушек» — на 4% в обоих сегментах.

Среди районов города наибольший отток объектов отмечался в Октябрьском, Первомайском и Партизанском. Единственным районом, где за неделю число выставленных на продажу квартир увеличилось, был Центральный.

Средние цены квадратного метра за последние семь дней показали плюсовую динамику по всем типам квартир. Особенно — у 4- и 1-комнатных квартир.

Среди районов города наиболее существенный рост цен на квартиры отмечался в Партизанском и Советском, в то время как в Центральном и Московском, напротив, наблюдалось соизмеримое снижение цен.
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