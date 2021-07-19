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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ УСЛУГ РУП «МИНСКЭНЕРГО» ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ $1,1 МЛН


13:11 20.07.2021

По итогам января-июня 2021 года экспорт услуг РУП «Минскэнерго» по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов составил $1135,1 тыс. от общего объема экспорта услуг (для сравнения: за аналогичный период 2020 года — $1124,4 тыс.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», основная статья экспорта предприятия — услуги по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов, находящихся на территории Беларуси. Это консульские учреждения, представительства иностранных организаций и т. д.

Количество потребляемой энергии заказчиками-нерезидентами определяется самостоятельно. Потребности заказчиков диктуются оборудованием, политикой энергопотребления государства, резидентом которого выступает заказчик, а также мировыми социальными тенденциями и трендами.

РУП «Минскэнерго» — крупнейшее и наиболее значимое предприятие среди областных энергосистем Беларуси, которое вырабатывает четверть производимой в стране электроэнергии и отпускаемой в системе ГПО «Белэнерго» тепловой энергии, осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей города Минска и Минской области.
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