ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ НЦПИ

12:56 20.07.2021 23 июля на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Налоговый контроль. Практика применения статьи 33 Налогового кодекса». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, спикер семинара – начальник управления методологии налогового контроля главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Наталья Рончко. На семинаре речь пойдет об основаниях применения положений статьи 33 Налогового кодекса, о результатах контрольной работы налоговых органов в части применения норм статьи 33 НК. о типичных правонарушениях, влекущих применение положений статьи 33 НК. До 11.00 23 июля эксперту можно задать вопросы по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.