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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРАКТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 33 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ НЦПИ
12:56 20.07.2021
23 июля на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится трансляция семинара «Налоговый контроль. Практика применения статьи 33 Налогового кодекса».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, спикер семинара – начальник управления методологии налогового контроля главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Наталья Рончко.
На семинаре речь пойдет об основаниях применения положений статьи 33 Налогового кодекса, о результатах контрольной работы налоговых органов в части применения норм статьи 33 НК. о типичных правонарушениях, влекущих применение положений статьи 33 НК.
До 11.00 23 июля эксперту можно задать вопросы по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.
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