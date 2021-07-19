В Минской области розничный товарооборот в январе-ииюне 2021 г. составил 4709,1 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,6% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 4452,5 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.

В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 8205,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к уровню января-июня 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 164,9 млн рублей, или 117% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.