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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПОДРОС НА 0,7%, ОПТОВЫЙ – НА 5,5%
12:19 20.07.2021
В Минской области розничный товарооборот в январе-ииюне 2021 г. составил 4709,1 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,6% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 4452,5 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 8205,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к уровню января-июня 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 164,9 млн рублей, или 117% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
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