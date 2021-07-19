«Савушкин продукт» расширил ассортимент питьевых йогуртов, выпускаемых под торговой маркой «Оптималь».

прилавках магазинов появились два новых вкуса с содержанием семян льна и клетчатки. Йогурты относятся к категории «суперфудов», которые позволяют быстро достичь ощущения сытости.

Линейку «Оптималь» пополнили два новых йогурта. Их объединяет содержание клетчатки и семян льна. Еще их отличие в новых вкусах: первый – с персиком и манго, второй – с голубикой.

Как и остальные йогурты бренда «Оптималь», новые продукты обогащены пробиотиками-бифидобактериями, которые способствуют нормализации обмена веществ и микрофлоры кишечника. Разливаются йогурты в ПЭТ-бутылки по 260 грамм, их жирность 1,9% и могут они храниться до 30 дней при обязательном соблюдении температурного режима от +2 °C до +6 °C.

Предлагаемая новинка позволит разнообразить привычный рацион. Йогурты с семенами льна могут выступить в качестве быстрого и полезного перекуса. В состав семян льна входят 3 вида ценных жирных кислот на ряду с железом, натрием, магнием, цинком, кальцием, фосфором, калием и множеством витаминов. Вместе эти компоненты поддерживают нормальное функционирование многих систем организма. А злаки, входящие в состав йогурта, являются источником растительной клетчатки, которая играет важную роль в процессе обмена веществ и улучшает пищеварение. Благодаря этому новинки относятся к категории суперфудов, которые позволяют быстро насытиться и при этом приносят организму немалую пользу.

Оба новых йогурта уже поступили в продажу в магазины и торговые сети республики. Узнать их можно по большой надписи «Лен» в центре ПЭТ-бутылки.

Йогурты «Оптималь» имеют натуральный состав: без добавления консервантов, стабилизаторов, искусственнх красителей и ароматизаторов. Помимо йогуртов с семенами льна, под этой торговой маркой выпускаются еще 3 вкусовые линейки: «Натуральный», «Фрукты» и «5 злаков».