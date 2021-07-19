В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 16,9 млн тонн грузов, или 92% к объему грузов, перевезенных в январе-июне 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2 978,7 млн тонно-километров (99% к I полугодию 2020 г.).

Услугами пассажирского транспорта в I полугодии 2021 г. воспользовались 52,9 млн человек, что по сравнению с I полугодием 2020 г. составляет 94,9%.

Пассажирооборот транспорта составил 594,1 млн пассажиро-километров, или 89,5% к уровню I полугодия 2020 г.