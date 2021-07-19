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ЭКОНОМИКА РБ
РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ В СООО "БЕЛВЕСТ" ОСЕНЬЮ ПЕРЕЙДЕТ НА ТРЕХСМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
11:15 20.07.2021
Роботизированная линия в СООО "Белвест" осенью перейдет на трехсменный режим работы. Об этом сообщил директор компании-разработчика ООО "ЛАЦИТ-Лаборатория цифровых технологий" ("Лацит") Руслан Павлов.
"Мощность одной роботизированной ячейки - 150 деталей в смену. Осенью мы планируем выйти на режим трех смен. То есть линия будет работать непрерывно", - сказал Руслан Павлов, которого цитирует сайт правительства.
Программное обеспечение, разработанное на "Лаците", позволяет полностью автоматизировать процесс управления производством. В этом отличие применяемых здесь роботов - они умные. Аналогов в Беларуси нет.
Уже сейчас на выделенной линии в тестовом режиме промышленные роботы выполняют комплекс рутинных операций, начиная с дефектовки и заканчивая раскроем. При входе на роботизированную линию специалист раскладывает заготовку, далее все процессы происходят без участия человека. Вначале с помощью алгоритмов машинного зрения производится дефектовка кожи, причем система обеспечивает высокий уровень распознавания дефектов и стабильное качество благодаря исключению субъективного фактора. Затем начинается интеллектуальная раскладка деталей. После этого полуфабрикат начинает перемещаться между рабочими ячейками, в которых установлено по несколько роботов, выполняющих определенные операции.
ООО "Лацит" создано в 2017 году на базе IT-подразделения СООО "Белвест" и входит в состав одноименного обувного холдинга. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий, специализируется на разработке программных продуктов и услугах по автоматизации предприятий, в основе которых - автоматический анализ видеоинформации, методы искусственного интеллекта, цифровые двойники и промышленная технология "интернет вещей". Внедряется в СООО "Белвест" и еще одна разработка инженеров "Лацита" - система оперативного управления классическим и роботизированным производством (класс MES). Разрабатывается комплексное решение - "Роботизированный склад" по принципу Amazon.
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