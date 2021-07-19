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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛО НА 14,2%


10:50 20.07.2021

В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 13 868,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 114,2% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 45,9%, в обрабатывающей промышленности – на 14,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,7%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений просело на 0,8%.

Индекс промышленного производства за июнь 2021 г. к июню 2020 г. составил 97,7%, к маю 2021 г. – 95,6%.
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