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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛО НА 14,2%
10:50 20.07.2021
В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 13 868,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 114,2% к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 45,9%, в обрабатывающей промышленности – на 14,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,7%.
При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений просело на 0,8%.
Индекс промышленного производства за июнь 2021 г. к июню 2020 г. составил 97,7%, к маю 2021 г. – 95,6%.
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