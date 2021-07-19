Более 100 тонн в сутки получили специалисты Белоруснефти из новой скважины.

Как пишет портал neft.by, речь идет о поисково-разведочной скважине № 1 Нургалеевского месторождения Белоруснефти. Для активов белорусского региона такие объемы суточной добычи считаются существенными.

Нургалеевское – это новое месторождение центральной структурной зоны Припятского прогиба. Оно было открыто в первом квартале 2021 г. в Хойникском районе Гомельской области.

В результате бурения и освоения скважины № 1, керновых и геофизических исследований подтвердилась промышленная нефтеносность. На глубине 4,2 тыс. м получена легкая высококачественная нефть. Нефтяной коллектор вскрыт в подсолевом карбонатном комплексе, в отложениях семилукского и саргаевского горизонтов. После освоения объекта геологи рассчитывали получить до 50 т нефти в сутки. Однако скважина, что называется, «выстрелила».

Новое месторождение до недавнего времени значилось как Восточно-Избыньское. По традиции Белоруснефти его решили переименовать в честь авторитетного отечественного нефтяника. Новое название оно получило в память о Рамиле Нургалееве, высокопрофессиональном геофизике, выдающемся организаторе производства, ученом.