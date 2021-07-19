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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ТОНН В СУТКИ ПОЛУЧИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛОРУСНЕФТИ ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ
10:38 20.07.2021
Более 100 тонн в сутки получили специалисты Белоруснефти из новой скважины.
Как пишет портал neft.by, речь идет о поисково-разведочной скважине № 1 Нургалеевского месторождения Белоруснефти. Для активов белорусского региона такие объемы суточной добычи считаются существенными.
Нургалеевское – это новое месторождение центральной структурной зоны Припятского прогиба. Оно было открыто в первом квартале 2021 г. в Хойникском районе Гомельской области.
В результате бурения и освоения скважины № 1, керновых и геофизических исследований подтвердилась промышленная нефтеносность. На глубине 4,2 тыс. м получена легкая высококачественная нефть. Нефтяной коллектор вскрыт в подсолевом карбонатном комплексе, в отложениях семилукского и саргаевского горизонтов. После освоения объекта геологи рассчитывали получить до 50 т нефти в сутки. Однако скважина, что называется, «выстрелила».
Новое месторождение до недавнего времени значилось как Восточно-Избыньское. По традиции Белоруснефти его решили переименовать в честь авторитетного отечественного нефтяника. Новое название оно получило в память о Рамиле Нургалееве, высокопрофессиональном геофизике, выдающемся организаторе производства, ученом.
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