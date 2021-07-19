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ЭКОНОМИКА РБ


МАССОВАЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР СТАРТОВАЛА В БЕЛАРУСИ


10:20 20.07.2021

В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на 19 июля 2021 года убрано зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) 119,3 тыс. га, что составляет почти 5,6% от запланированных площадей.

Лидирует Брестская (42,9 тыс. га, или 12,7%) и Гомельская (33,8 тыс. га, или 9,71%) области.

В Минской области убрано 21,7 тыс. га, или 4,55%, в Гродненской - 13,1 ты. Га, или 4,19%, в Витебской – 4,71 тыс. га, или 1,4 %.

Всего намолочено 417 тыс. тонн зерна, урожайность составила 34,9 ц/га.
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