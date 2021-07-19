ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,2%

09:37 20.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь-июнь 2021 г. в текущих ценах составил 14 086,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 4,2% по сравнению с январем-июнем 2020 г.